Madres aliviarán sus gastos con un subsidio universal

Adriane Paz (24) gasta cada día Bs 10 en la compra de leche y yogur para sus hijos, de nueve meses y dos años y medio. La joven, que mantiene a sus pequeños vendiendo frutas en el mercado La Ramada, no recibe subsidio de lactancia, por lo que está esperanzada en que se concrete la intención del Gobierno de universalizar el beneficio.



“Me significaría un ahorro de unos Bs 300 al mes, algo así como la cuarta parte de lo que gano como vendedora en el mercado”, confiesa y dice que tras el anuncio ya sacó cuentas del ahorro que puede tener si el Gobierno da el beneficio a las madres que no tienen un seguro social.



De hecho, el presidente Evo Morales informó el domingo que el Gobierno estudia universalizar el subsidio. Morales dijo que la propuesta se orienta a ampliar el alcance del bono Juana Azurduy, que fue creado en 2009, y consiste en el pago total de Bs 1.820 divididos en 33 entregas a las mujeres gestantes y hasta dos años después del nacimiento de su bebé.



La noticia corrió como pólvora entre las gestantes y madres con niños pequeños que no gozan de seguro de salud. En el hospital Mario Ortiz ayer era un tema de conversación entre las mamás que esperan atención de sus niños.



María Suárez y Virginia Condori, con hijos de ocho y diez meses, respectivamente, indicaron que adquieren el tarro de leche PIL en Bs 100 y hasta en Bs 150, en los mercados de la ciudad. Otra madre indicó que un familiar le vende el tarro de leche del subsidio en Bs 80 y la bolsa de cereales en Bs 25.



Carla Lorena Saucedo, con ocho meses de gestación, dijo que ocasionalmente compra leche para tomar y que en el control prenatal solo le dan ácido fólico y algunas vitaminas.

Reciben más de 40 productos



Las madres de familia que cuentan con seguro manifiestan que se benefician con más de 40 productos, entre lácteos, cereales y otros alimentos. Según dijeron, la entrega se ha regularizado, aunque aún hay demoras en el registro, previo al recojo.



EL DEBER pudo evidenciar que hay gente que vende algunos de los productos a la vuelta de la agencia de la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), pese a estar prohibido