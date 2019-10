Revolución Jigote lanza dos nuevos proyectos

No es posible una ciudad amable y hospitalaria con veredas ‘tomadas’ por vecinos, transportistas, comerciantes y porque su construcción no cumple con el Código de Urbanismo. Lamentablemente la capital cruceña es una de ellas, sostienen los activistas de Revolución Jigote.



Esta situación ha hecho que movimiento ciudadano tome cartas en el asunto y convoque a la ciudadanía a participar con sugerencias y a las autoridades, a asumir su responsabilidad. Para ello ya están en marcha dos campañas.



José Antonio Prado, representante de Revolución Jigote, explicó que la "punta de lanza" para la segunda fase del proyecto ‘Tu vereda, pariente’ es el periodista y activista no vidente Richard Mateos, que hace un par de meses llegó a la ciudad de Santa Cruz y se hizo ‘famoso’ porque un supermercado no lo dejó ingresar con su perra guía Mali.



Junto a Mateos, Revolución Jigote ha lanzado un video que lo puedes ver aquí . Pero, ¿qué busca ‘Tu vereda, pariente’? En primer lugar, que las veredas sean transitables, para ello se propone que el Gobierno Municipal de Santa Cruz se haga cargo de la construcción y nivelación de las mismas, y no solo de las que están dentro del primer anillo de la ciudad.



¿Cómo llegará esta propuesta a las autoridades? Prado señala que quién quiera sumarse a la campaña lo puede hacer expresando sus opiniones y propuestas, luego Revolución Jigote las hará llegar a las autoridades pertinentes.



Esta campaña está directamente relacionada con la que acaban de lanzar este miércoles, a través de la plataforma digital ‘Ciudad Jigote – Reportes Ciudadanos’ . El objetivo es que como vecino, estudiante, profesional, etc te constituyas en un veedor de la situación de barrio y lo reportes aquí .



Los informes serán enviados de forma mensual a las oficinas públicas, además puedes hacer seguimiento a las gestiones de este grupo de activistas en ciudad.jigote.com