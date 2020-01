Abusos y excesos en Viru Viru

No importa si está llegando o saliendo del país, o quizá solo fue a recoger a algún familiar o amigo, lo cierto es que usted va a sufrir algún tipo de abuso disfrazado de legalidad en el aeropuerto Viru Viru. La tortura empieza al ingresar, ya que deberá pagar a Sabsa y Vías Bolivia Bs 8 por cada vehículo que ingrese a los predios de Viru Viru, a pesar de que en otros aeropuertos del país el peaje sea mucho menor. Este cobro es injustificado porque el viajero ya paga una tasa de aeropuerto de Bs 15 para viajes nacionales y $us 25 para internacionales (de los cuales $us 5 son para la DGAC) por el derecho a usar las instalaciones. Si su viaje es internacional, deberá abonar además Bs 231 debido al impuesto a las salidas al exterior; es decir, el abuso legalizado de forma impositiva. Luego deberá llenar formularios, hacer colas interminables y esperar a que un agente de la Felcn manosee su equipaje de mano sin tener la delicadeza de usar guantes.

Si usted está llegando al país, el calvario comienza con las inacabables filas en Migración. Además, a partir de este año, los extranjeros o bolivianos residentes en el exterior deberán pagar un nuevo impuesto de Bs 100 creado con la finalidad de fomentar el turismo (sic). Al ser revisado en la Aduana, debe resignarse a que un agente aduanero abra sus maletas, ponga al descubierto su ropa interior delante de todos, rasgue cuantas envolturas encuentre y decida lo que se puede internar al país. Este comportamiento se volvió más abusivo desde que la presidenta de la Aduana, en un intento por ocultar su ineficacia para detener el verdadero contrabando en las fronteras, se le ocurrió que los regalos comprados en el exterior deben pagar tributos, aun si el valor de los mismos se encuentra dentro de lo establecido por la franquicia. Esto a pesar de que la ley no prohíbe que se traigan obsequios.

La gota que rebalsó el vaso es el antiestético enmallado en el estacionamiento, con el único fin de aumentar los ingresos del Estado a costa de exprimir el bolsillo de los contribuyentes. He tenido la suerte de viajar de forma relativamente frecuente y debo admitir que en ningún aeropuerto he sido tan consistentemente maltratado como lo hacen mis propios connacionales en Viru Viru