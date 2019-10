Ministra de Salud acepta disculpas del presidente

La ministra de Salud, Ariana Campero, uso su cuenta en Facebook para referirse a la polémica que surgió en torno a las palabras del presidente Evo Morales, que durante un acto en el Beni, le dijo en tono de broma: "No quiero pensar que es lesbiana".



La autoridad aceptó las disculpas, que el presidente emitió a través de un escueto comunicado, y aseguró que no está de acuerdo con las declaraciones sobre su vida privada, aún sean hechas en broma.



"Acepto las disculpas del Presidente, ratifico mi compromiso con el Proceso de Cambio y advierto que JAMÁS seré instrumento de la oposición", escribió la ministra.



La ministra no había hecho ninguna declaración pública tras las fuertes repercusiones que tuvo el tema.



Esta es la declaración completa de la autoridad:,

Quiero expresar mi desacuerdo con las alusiones a mi vida privada ya sea en tono de broma, sugerencia o comentario, que...Posted by Ariana Campero Nava on miércoles, 18 de noviembre de 2015