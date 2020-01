Queen prohíbe a Trump usar su himno de victoria

Queen no quiere que una de sus canciones más famosas, "We are the Champions" resuene en la campaña del polémico Donald Trump, el casi seguro candidato del partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos.



Brian May, guitarrista de la banda, informó a través de un comunicado que el político no tiene permiso para usar la canción, y tampoco barajan la posibilidad de autorizarlo.



"Estamos recibiendo asesoría sobre las medidas que podemos tomar para garantizar que no continuará usándola. Independientemente de nuestro punto de vista sobre el programa del señor Trump", escribió May, recordando que siempre el deseo del grupo fue que sus canciones no sean usadas con finalidad política.



"We Are the Champions" (Nosotros somos los Campeones) es una balada compuesta por el fallecido Freddie Mercury en 1977 y se convirtió en un himno de victoria que resuena en todo tipo de competencias, principalmente deportivas.



"Ciertamente nosotros no hemos aprobado el uso de ‘We Are The Champions’. Me aseguraré de tomar las medidas que podamos para disociarnos de la desagradable campaña de Donald Trump”, agrega el comunicado.



Cantantes y grupos como Neil Young, Aerosmith, R.E.M., Adele, Elton John y The Rolling Stones también han prohibido a Donald Trump usar sus composiciones en su campaña.