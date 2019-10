Gobierno boliviano dice que Belaunde se entregó

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, informó que el ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio llamó a la Policía Boliviana y se entregó, tras conocerse, en las últimas horas, la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dispuso su detención preventiva con el fin de extraditarlo a Perú, donde tiene orden de captura.



Además, la autoridad informó que el exasesor del presidente Ollanta Humala se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde esperará la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) sobre su solicitud de refugio.



"Se supo públicamente que salió la resolución sobre su detención, el señor Belaunde se comunicó con efectivos de la Policía Boliviana indicando dónde se encontraba, señalando que no se escapaba y pidiendo que se lo ponga a derecho", dijo Pérez en un escueto contacto con los periodistas.



Mientras que el abogado del empresario, Jorge Valda, explicó que "se hará conocer que no está detenido dónde dispuso el Tribunal, pese a que la norma no permite la detención preventiva de un solicitante de refugio (...) El señor Belaunde se entregó y en ningún momento ha estado prófugo".



Bolivia respondió al pedido de extradición de Perú

?

Martín Belaunde permanece en la División de Delitos por Corrupción. El operativo para su captura y traslado comenzó a las 14:00 en la zona de Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, donde el empresario permanecía en la casa del denominado "Curaca Blanco".



En la mañana la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó la detención preventiva con fines de extradición de Belaunde Lossio, que solicitó a Bolivia refugio político, tras ingresar el pasado primero de diciembre por el punto fronterizo de Desaguadero.



"La Sala Plena ha procedido a dictar una resolución para que se proceda al mandamiento de detención del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio con fines de extradición. Debe realizarse el trámite en 45 días y se verá si se lo extradita", afirmó el magistrado Gonzalo Hurtado.



La víspera la Cancillería remitió al Tribunal la solicitud de extradición contra Belaunde. Posteriormente se solicitó información sobre la situación legal del peruano a la Conare y se dispuso la medida cautelar.



El exasesor del presidente Ollanta Humala es acusado de firmar contratos con el Estado y gobiernos regionales del Perú para, presuntamente, beneficiarse económicamente. Sin embargo, el acusado negó las denuncias y aseguró que es un "perseguido político".