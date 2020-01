Mariana Prado: “En ciertas cosas hay como 2 visiones”

No necesita perder el tiempo en rebuscar palabras o ideas. Hace de la entrevista periodística una conversación fluida. De postura muy femenina, no se esfuerza en mostrar que es guapa. Sin mucha pintura en el rostro, pero con un lápiz labial que define sus labios. Se considera una profesional técnica fiel al proceso de cambio y confiesa que no encajaría en un puesto como el de asambleísta. Fue designada ministra el 23 de enero y accedió a una entrevista en su flamante despacho, vestida de negro, aunque con una chaqueta marrón que contrastaba con su atuendo.



_ Cuando juró como ministra, ¿qué objetivos se propuso en su gestión?

Vine a sumarme a un equipo que ya estaba trabajando en torno a un horizonte. Hay una agenda 2025, un plan de mediano plazo como el Plan de Desarrollo Social. Me toca continuar el rumbo de lo que se estaba haciendo con tareas y atribuciones. Obviamente quiero dar un toque personal. En mi perfil profesional hay cosas en las que puedo ayudar más que en otras.



_ ¿Qué tareas le encomendó el presidente Morales?

Con el presidente he interactuado por cerca de 3 años, correteando en Palacio y en la Vicepresidencia. Lo primero que ha tenido que validar seguramente el presidente, cuando se me invita al puesto, es si tenía la experiencia suficiente como para trabajar con Luis Arce. Lo hemos conversado. Yo le dije abiertamente cuáles son mis ideas y qué vine a hacer en el ministerio. Es un acuerdo entre él y yo. Estoy complacida de que me haya tenido confianza.



_ ¿Y qué va priorizar?

Le estoy dando muchísima importancia a la ejecución de la inversión para garantizar que este año el país tenga el crecimiento económico proyectado. Si no hacemos una ejecución eficiente de los recursos de financiamiento que ya hemos conseguido, vamos a quedarnos. Mi rol es desatorar todo lo que esté atorado en alguna oficina pública o en un escritorio para incorporar ese dinero a la economía.



_ Sobre los temas que le competen, ¿Bolivia se está endeudando demasiado con créditos externos?

La última cifra es que la deuda externa es un 22% con relación al PIB (Producto Interno Bruto), sumando los créditos aprobados los primeros días de enero. Estamos en los límites prudenciales. Hasta en los manuales de economía básicos indican que los países tienen la capacidad de endeudarse externamente, hasta cerca del 50% de su PIB. Eso sería lo óptimo porque así se puede apalancar los recursos necesarios para poder financiar los proyectos de inversión pública. Por ahora nosotros estamos lejos del 50%. Nuestra deuda externa es absolutamente manejable. Con el Ministerio de Economía analizamos si conseguimos más financiamiento. La otra opción es reemplazar créditos que eran más caros.



_ ¿Qué resultados se ha podido obtener en los foros internacionales para inversores interesados en el país?

El Plan de Desarrollo Económico y Social tiene previsto como meta que el 8% de nuestro Producto Interno Bruto esté financiado por la inversión pública y privada. El presidente Morales hizo rondas, convocando a diferentes inversionistas interesados pero que miraban con un poco de distancia lo que estaba sucediendo en Bolivia porque teníamos un periodo nacionalizador. Pero se había trabajado en dos normas que eran muy importantes para el clima de negocios: la Ley de Inversiones y de Conciliación y Arbitraje.

Con ese paquete nos lanzamos a hacer los foros y se ha estado generando una plataforma de atención al inversionista. Por ahora los resultados han sido marginales. Los inversores se han empezado a aproximar, a pedir información. En concreto, hemos tenido una inversión para Comibol, con gente de Canadá y unos siete proyectos hoteleros.



_ ¿Y cómo se captará el interés a los inversionistas para venir a Bolivia?

El inversionista de cualquier país quiere saber primero cuáles son los sectores estratégicos, condiciones, cómo funcionan los impuestos, cuáles son las reglas en el ámbito laboral. Estamos terminando esa plataforma para que funcione en beneficio de los inversionistas.



_ ¿No se lo estaba haciendo?

Lo que sucede es que esta labor de la promoción de la inversión extranjera tenía un fragmento en el Ministerio de Desarrollo Productivo y en la Cancillería. Tenemos encargados de negocios en todo el mundo pero, ¿qué en concreto hacen para atraer oportunidades de negocio? La idea es terminar de concretar esa plataforma. En el ministerio estamos anidando toda una área para la promoción de inversión extranjera.

Ahí vamos a traer a todos los fragmentos que están desperdigados en estos dos ministerios para poder encarar esta labor.



_ Al anterior ministro se le encomendó armar un portafolio de recursos con créditos de organismos internacionales para un colchón anticrisis, ¿Qué resultados hay?

Lo que estábamos haciendo como política anticíclica es inyectar más dinero a la economía. Si uno mira en el vecindario en Argentina o Brasil están recortando los gastos. En vez de inyectar dinero a la economía, lo están retirando. Y ese dinero lo conseguimos a través de financiamiento, créditos en condiciones favorables y así iremos inyectando recursos a la economía para que exista demanda interna. De lo contrario, nuestro mercado local muere.



_ ¿Qué tan dependiente es el Ministerio de Planificación del Ministerio de Economía o tiene su visión propia?

No creo que exista una dependencia. En todo caso, hay una codependencia. El ministro de Economía y el resto de las personas que conforman el gabinete económico a la cabeza del Presidente, somos un solo bloque. Yo no podría hacer ninguna propuesta que estuviera fuera del marco del bloque. En eso tenemos que ser muy disciplinados. El que se zafa desordena todo.



_ ¿Quisiera que el ministro también le preguntara qué hacer?

¡Claro! Porque yo le respondería, por ejemplo: ¡Ah! Muy lindo el préstamo que consiguió pero no existe proyecto de pre inversión.



_ ¿Se habló de este tema con el Ministerio de Economía para rayar la cancha?

La cancha está rayada por un decreto que organiza al Órgano Ejecutivo y cada uno tiene definidas sus responsabilidades. Después de eso, con el ministro Luis Arce somos compañeros. Tenemos una relación excelente, muy respetuosa y además tengo muy claro que es el artífice de este modelo económico. Él, con Carlos Villegas (ex ministro de Planificación), han concretado un sueño que muchos economistas de izquierda nunca lo habían conseguido. Es absolutamente reverencial el cariño y respeto que le tengo a Luis Arce.



_ Por otra parte, ¿cuál es su evaluación de la Agenda 2025 en el capítulo económico y qué cambios pretende hacer?

Es una carta de navegación, una hoja de ruta, donde están muchos preceptos importantes sobre el sueño de desarrollo como país. Como cualquier plan, la Agenda 2025 tiene que irse evaluando en el camino. Eso también es la labor del Ministerio de Planificación. Uno construye los planes bajo supuestos y muchas hipótesis.



_ ¿Por qué no se ha logrado construir una agenda con el sector privado, que sigue reclamando luego de instaurar mesas de trabajo?

Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a este despacho fue conseguir el compilado de todos los resultados de esas siete mesas de negociación. Se ve que en determinadas cosas hay como dos visiones de país. Nosotros estamos convencidos de que hemos generado un buen clima de negocios.



Pero ellos siguen sosteniendo que existen muchas dificultades tributarias, el “goverment take” es demasiado alto, no hay incentivos para invertir o hay espacios que funcionan como comisarías.



_ ¿Qué instituciones fueron criticadas?

Por ejemplo, la Autoridad de Empresas, Impuestos y el Ministerio de Trabajo que considera muy hostiles.



Tenemos que converger, que podamos convenir en cosas sobre las que podamos trabajar, sin que nosotros transgredamos nuestra agenda como país y sin que ellos salgan trasquilados.



_ ¿Hay mucha burocracia?

Ellos señalan que hay excesiva burocracia del Gobierno. Sobre Impuestos Nacionales, dicen que es como una barrera. Los empresarios deberían tener la certeza de cuándo y cuánto para sus impuestos y sus fiscalizaciones. Eso es lo que tenemos que garantizar que la gente se sienta cómoda, que pueda desarrollar su actividad porque son ellos los que ponen su plata