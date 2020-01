¿Padeces de insomnio? Responde estas preguntas y lo sabrás

¿Tienes problemas para conciliar el sueño por las noches? No debes dejar pasar por alto este problema ni permitir que se torne en algo recurrente. A continuación Juan José Ortega, neurofisiólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño, consultado por Verne de El Pais; responde a siete preguntas que te ayudarán a comprender qué es el insomnio y cuándo debes preocuparte por ello.



¿Cuántas horas duermes?

El aspecto cuantitativo es importante, pero no definitivo. Ortega señala que en España la media de horas de sueño es de 7,1 hras, pero que cada persona tiene sus propias necesidades y que estas van cambiando con la edad. Lo que hay que tener cuidado, advierte, es cuando las horas habituales de sueño caen dramáticamente y de repente.

¿Te levantas cansado?

Lo normal es que la inercia del sueño (esa fase en que nos hemos levantado pero estamos somnolientos) dure unos 10 o 15 minutos, lo que se tarda en ir a la ducha. Quien se despierta casi más cansado que cuando se acostó, tiene razones para sospechar que padece insomnio o algún trastorno del sueño, incluso aunque haya dormido nueve horas.

¿Seguro que has dormido mal?

Existe también, dice el especialista, lo que en medicina del sueño llaman insomnio paradójico, que en realidad se trata de una mala percepción del paciente. "Hay personas que en realidad duermen bien y funcionan perfectamente durante el día, pero se despiertan un par de veces por la noche y creen que duermen mal", explica.

¿Hay alguna causa médica que te impide dormir?

Podrías tener un insomnio secundario cuando la falta de descanso es síntoma o efecto secundario de algún otro problema. Puede tratarse desde un dolor de rodilla a una infección pasando por trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión, agrega.

¿Te despiertas a menudo durante la noche?

Las causas pueden ser varias, pero podrías sufrir, como entre el 4 y el 6 % de la población, uno de los trastornos de sueño más comunes: la apnea, unas pausas repetitivas en la respiración que se pueden llegar a dar entre 40 y 60 veces durante una noche. "El cerebro no descansa bien, se produce un sueño fragmentado que causa cansancio y somnolencia. Además, es una tormenta desde un punto de vista cardiocirculatorio porque se cierran los vasos y cae la presión arterial y la oxigenación". Además del cansancio, amanecer con cefalea, con la boca seca y molestias al tragar son pistas para identificarla.

¿Hay algo que te preocupa?

"Todo el mundo ha sufrido insomnio agudo alguna vez", afirma Ortega. Cuando la imposibilidad de conciliar el sueño está ligada a la incapacidad de relajarse, se trata de un insomnio psicofisiológico. "Suele tener un desencadenante puntual, de carácter emocional", explica el especialista. Cuando no dormir se convierte en una inquietud, se cumple la autoprofecía -no se duerme- y se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso en el que al día siguiente la persona estará cansada y nerviosa por si dormirá o no esa noche. Dormir mal de vez en cuando no es muy preocupante, aunque nuestro cansancio aumente y decaiga la atención. El cerebro suele cobrarse su déficit de sueño cuando puede, asegura Ortega.

¿Cuántas veces te pasa?

Si las malas noches, sean cuales sean sus causas, se producen más de tres veces a la semana durante varios meses, el paciente sufre insomnio crónico. En esos casos hay que acudir al médico para "ponerle apellidos", como dice Ortega, y poder tratarlo.