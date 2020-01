UIF detecta $us 48 millones en unos 6 delitos de lavado

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó unos $us 48 millones por al menos 6 delitos relacionados al lavado de dinero en el sistema financiero e instituciones públicas y privadas que fueron investigadas por inteligencia financiera de esta entidad.



“Este año hemos establecido entre $us 45 y $us 48 millones, producto de diversos delitos vinculados al lavado de activos, como narcotráfico, corrupción, defraudación tributaria, estafa, trata y tráfico de menores y mujeres, entre otros delitos. Este incremento constante no solo es de Bolivia sino sube a nivel internacional”, informó Alejandro Taboada, director general de la UIF.



La autoridad se refirió al tema durante la rendición pública de cuentas en La Paz, donde expresó que la cantidad identificada durante esta gestión de más de 250 casos, supera en $us 18 millones al año pasado, cuando se identificaron unos $us 30 millones, producto del lavado de dinero.

Taboada dijo que los informes de inteligencia financiera han sido remitidos al Ministerio Público para que inicie los procesos penales contra las personas implicadas.



En algunos casos, se da la situación de que las investigaciones amplían los procesos iniciados por otras instancias como la Procuraduría, el Ministerio de Transparencia, la Autoridad de Juegos y los bancos a través del reporte de operaciones sospechosas.



“Este tema es internacional, la criminalidad busca mejores o más formas de lavar el dinero. No necesariamente quiere decir que haya incrementado la actividad delictiva sino que puede haber más dinero involucrado”, señaló.

Estrategia nacional

En la rendición se destacó también que la UIF con el Ministerio de Economía desarrollaron la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

En diciembre de 2015 fue aprobada por el Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y hasta unos meses atrás, se desarrollaron mejoras en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) para que sea remitida a la Asamblea a la espera de que las cámaras de Diputados y Senadores aprueben la estrategia con rango de ley.

Deficiencia investigativa

Por su parte, el analista económico, Julio Alvarado, observó, contrariamente a la UIF, que los delitos referidos al lavado de dinero se han incrementado y apuntó a la deficiencia de las investigaciones de la UIF.



“En gestiones anteriores, la labor de UIF fue deficiente. Cuando se hicieron los famosos traspasos del Fondo Indígena, la UIF no detectó o no los investigó. Debió saltar la luz amarilla o roja cuando se hacían los depósitos pero no se lo hizo”, dijo.



Expresó que este incremento es más que todo una señal de que el lavado de dinero se incrementa en el país pero la UIF “no hace un trabajo serio y responsable”