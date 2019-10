Procurador propone un día para celebrar la CPE

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, sugirió establecer una fecha para recordar el nacimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada y puesta en vigencia desde el 7 de febrero de 2009.



Según un boletín institucional, las posibilidades que se barajan son el 7 de febrero o el 25 de febrero, día en el que se aprobó, mediante referéndum constitucional, con el 61,43% del voto de los ciudadanos.



“Nosotros deberíamos tener ahora en Bolivia un día de la Constitución, somos uno de los pocos países que no celebra un día de la Constitución, no le damos mucha importancia a nuestra Constitución vigente y eso no debería ser así”, manifestó Arce.



Además, la autoridad recordó que la CPE es una norma jurídica, pero fundamentalmente es la expresión de un pacto político, de un acuerdo que asume la sociedad para darse una forma de organización política, social, económica, jurídica y proyectar su vida hacia el futuro.