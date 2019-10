Vocales electorales piden anular comicios en la 'U'

La mitad de los cuatro vocales de la Corte Electoral Permanente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) ha pedido hoy la anulación de las elecciones de rector.



Se trata de los vocales estudiantiles Roberto Rojas y Ronald Saavedra, que revelaron a EL DEBER sus diferencias con la presidenta de la Corte Electoral, Miriam Guzmán de Molina.



Ellos confirmaron que no han firmado el escrutinio al 100% que la Corte Electoral Permanente publicó ayer en su sitio web oficial, por tanto, no tienen validez, aseguró Rojas.



Con ello, y tras dos jornadas consecutivas de violencia en la "U" y denuncias de fraude electoral, los vocales estudiantiles evidenciaron la división que existe en el órgano electoral.



Rojas y Saavedra desvelaron además que el viernes 7 de julio, un día antes de la votación, frente a la falta de material y al no haber un listado de jurados electorales, ellos solicitaron a Guzmán de Molina y al vocal Luis Queirolo postergar la fecha de la primera vuelta para subsanar las fallas.



Según ellos, Guzmán de Molina y Queirolo impusieron su voluntad y los comicios se llevaron adelante con irregularidades que viernes se hicieron evidentes.



Los vocales estudiantiles denunciaron ser víctimas de amenazas a su integridad física por parte de sectores con intereses a los que no quisieron identificar.



Asimismo, han señalado que no renunciarán a los cargos para los que fueron elegidos y que esperan resolver en sala plena la anulación de las elecciones de rector por vicios de nulidad que ellos ven.



Falta conocer la postura de la presidenta de la Corte y del vocal Queirolo, de quienes hoy no se ha tenido noticias.



El Comité pro Santa Cruz busca a Guzmán para concretar una reunión de diálogo hoy en la tarde, con el objetivo de lograr una salida pacífica al conflicto.