Fiscalía venezolana pide proceso a jueces que avalaron el golpe

Mientras el chavismo pide un examen médico para conocer el estado de su salud mental, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional.

El TSJ "a través de la Sala Constitucional -a la que pertenecen los ocho magistrados- ha venido ejecutando como política reiterada, dictando distintas decisiones, en las cuales se produce una ruptura del orden constitucional", declaró Ortega.

La fiscal se refería a las sentencias de gran "impacto y magnitud" emitidas a fines de marzo con las que el TSJ, acusado de servir al Gobierno, asumió las funciones del Parlamento, bajo control de la oposición, y retiró la inmunidad de los diputados.

Ortega, confesa chavista, calificó eso fallos como un "ruptura del orden constitucional". Su declaración y la fuerte crítica internacional hicieron que el TSJ diera marcha atrás, pero quedó encendida la chispa de las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro que desde el 1 de abril causaron 69 muertos.

"No puede ser que el TSJ (diga) hoy no me gusta la Asamblea y la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público (Fiscalía) y lo elimino (...). Necesitamos seguridad, no puede ser que se desmantele el Estado (...) solamente por caprichos", agregó.

Por otro lado, la Fiscalía informó ayer de la muerte de Douglas Acevedo (45), un jefe policial del estado Mérida, que resultó herido de bala durante una manifestación en esa región. / AFP