Alemania muestra interés por el Tren Bioceánico

El Gobierno a través del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, anunció la llegada del Ministro y Viceministro de Transporte de la República Federal de Alemania, para trazar la ruta crítica del Tren Bioceánico, que prevé no solo una inversión estatal de los tres países involucrados como son Bolivia, Perú y Brasil, sino también extranjera privada.



Claros explicó que hay un interés muy grande de Alemania de financiar el Tren Bioceánico que pretende unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de Bolivia. "Existen empresas privadas que quieren ser parte de esta alianza, un tema es la infraestructura, la conexión entre de los tres países pero hay que pensar en alianzas público privadas que se van a encaminar", dijo.



Según el Gobierno el Tren Bioceánico requerirá de una inversión mayor a $us 14.000 millones por lo que estima que los tres países involucrados no podrán garantizar la totalidad de los recursos con fondos públicos, por lo que se debe avanzar con alianzas público-público y público-privadas.



Según el ministro del área, no solo será necesario definir la infraestructura, una empresa que administre los recursos, sino que también habrá necesidad de definir los roles de cada país y cada actor que intervenga en el megaproyecto.



Al momento de evaluar la situación de Perú, donde el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski tomará posesión el 28 de julio, Claros dijo que se retomará el tema, sin embargo indicó que la situación política que atraviesa Brasil no ha permitido concretar reuniones bilaterales para avanzar con el proyecto.



El embajador del Perú en Bolivia, Benjamín Chimoy, afirmó que su país primará criterios técnicos para elegir el mejor trazo para el Tren Bioceánico Central, al que el Gobierno boliviano apostó con una propuesta que será considerada por el Gabinete peruano.