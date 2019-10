Crean un gel de coca que alivia los síntomas del chikunguña

Cuatro estudiantes de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol) desarrollaron un gel para aliviar el dolor de las articulaciones producido por el virus del chikunguña, que afecta principalmente a las manos y rodillas. La particularidad del ungüento es que está hecho a base de hoja de coca y su efectividad ha sido probada en algunos pacientes que acuden al gabinete médico de la universidad.



Inspirados en los beneficios de la hoja, decidieron investigar si tiene efectos analgésicos en las articulaciones y ver si podía disminuir el dolor producido por las secuelas del virus.



“La coca tiene 14 alcaloides, nosotros hemos sintetizado cuatro que tienen propiedades analgésicas”, explica Hugo Núñez, uno de los estudiantes que desarrolló el gel. Mediante un proceso disolvente orgánico polar, que consiste en macerar las hojas en alcohol, lograron separar los alcaloides y sintetizarlos para aprovechar sus propiedades contra el dolor.



“El virus del chikunguña se queda en las articulaciones e impide la irrigación sanguínea, por eso los antiinflamatorios no suelen llegar directamente al lugar del dolor”, explica Damaris Vaca y asegura que los principios activos del gel penetran directamente por la piel.



Las pruebas

Para analizar los beneficios, lo colocaron tres veces al día en las zonas afectadas de los pacientes que tuvieron chikunguña y constataron que les alivió el dolor. Ahora buscan evaluar los resultados utilizando ultrasonido, una terapia que facilita la penetración del medicamento, y aplicarlo en personas con problemas reumáticos. “Si bien no puede curar la artritis, puede ayudar a calmar el dolor”, dice Linda Céspedes.



El gel no está a la venta, pero estudiantes de la Udabol lo aplican en el gabinete médico que atiende de manera gratuita por las tardes.

El invento es uno de los proyectos ganadores de la Feria de Ciencia y Tecnología que organizó esa casa de estudios



Otros proyectos ganadores de la feria de ciencia y tecnología

Los alumnos de tercer semestre de la carrera de Ingeniería Comercial elaboraron helado a base de bebidas, como cerveza, fernet de menta y ron, con un porcentaje mínimo de grado alcohólico. El proyecto, denominado Helicor, mezcla el sabor de las bebidas con crema.



Por otra parte, los estudiantes de Sicología desarrollaron un proyecto de efecto placebo en la etapa del climaterio para diferenciar los síntomas sicológicos de los físicos en mujeres entre 45 y 55 años.



Para el estudio trabajaron con 10 pacientes, a quienes les dieron una pastilla sin propiedades analgésicas (contenía solo vitamina C) y evidenciaron que les reducía algunos síntomas, como dolor de cabeza.



El proyecto continúa con capacitaciones sobre la menopausia, que busca desmentir el mito de que es ‘una etapa catastrófica’, explicó Lorena Ovando.