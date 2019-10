Evo dice que las mujeres lo hacen sufrir por peleas

El presidente Evo Morales afirmó que las mujeres "lo hacen sufrir" por sus peleas dentro de las organizaciones y espacios de poder en el Gobierno central y el Movimiento Al Socialismo (MAS). Sostuvo que esos problemas son difíciles de solucionar.



"Las compañeras ministras con las viceministras, peleadas y es difícil de resolver, no quiero levantar nombres. A veces, entre diputadas del mismo partido se pelean y para que no se peleen tengo que sacar a la diputada y llevar a otro cargo", reflexionó la autoridad en Cochabamba.



Manifestó que eso sucede incluso entre dirigentes de organizaciones sociales. "Cuando se agarran no pueden resolver y mi recomendación es sentarse, hablar y resolver los problemas", agregó el primer mandatario.



Explicó como entre los hombres "es más fácil resolver los problemas", al ir a "tomar un trago", cosa que no sucede con las líderes que buscan espacios de poder. Recalcó la necesidad de dialogar para evitar las divisiones.



Morales valoró la responsabilidad de las mujeres que ocupan cargos públicos o representan a sus bases, porque además de eso "se sacrifican" cuidando a sus hijos y atendiendo a sus familias. Recordó como su madre despertaba muy temprano para trabajar.