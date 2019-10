Peter Scharli: “Los músicos seguimos siendo mal pagados”

El trompetista suizo fue una de las principales atracciones del Festijazz y uno de los músicos que más ha venido a la cita.



_¿Cómo se siente cada vez que viene a Bolivia?

Es siempre muy lindo volver a Bolivia porque el público es muy bueno, es gente hermosa.



_Acaba de cumplir 60 años y está festejando eso este 2015, ¿cómo ve su carrera ahora?

Yo nunca habría pensado llegar hasta donde lo he hecho porque no me considero un gran músico, pero a la gente le gusta cómo toco.



-¿Cómo ves el jazz en la actualidad? Por ejemplo, Frank Zappa dijo una vez: “El jazz no está muerto, solamente huele mal”.

¿Qué piensa de la salud del jazz actualmente?

Sí, el jazz huele mal, pero también cuando uno hace el amor hiede. El jazz es amor.



-El jazz tiene sus orígenes en las clases pobres, uno piensa en los bares de Nueva Órleans en los años 30, 40. ¿Cómo es que luego se convierte en un género elitista?

Tienes razón, la mayoría del público que asiste a los conciertos son intelectuales, gente que tiene un rango en la sociedad, pero nosotros hacemos música para todos; y a pesar de todo eso, los músicos seguimos siendo mal pagados. De todas maneras, el jazz es una música para la minoría.



_¿Qué planes tiene aún en su carrera ahora?

Me siento muy bien con 60 años, he tocado muchos conciertos y voy a tocar muchos más. En todo el mundo y también en Europa hay pocos músicos que pueden vivir realmente de la música, y yo soy uno de los más felices. En el futuro voy a seguir haciendo lo mismo, tocar y tocar, eso es lo que me gusta. Yo no puedo dejar de tocar porque no tengo jubilación (risas)