Pedirán suspensión del juez que liberó a Da Silva

El Consejo de la Magistratura solicitará hoy al juzgado disciplinario de La Paz la suspensión de Fernando Enrrique Rivadeneyra Riveros, juez Sexto de Instrucción en lo Penal paceño, que liberó y favoreció con una detención domiciliaria al delincuente brasileño Antonio Adao da Silva Costa, identificado por la Policía como líder de una banda que el 13 de julio fue neutralizada en el asalto a la joyería Eurochronos, donde hubo cinco personas muertas y ocho heridas.

El ente disciplinario considera que el juez en cuestión debe permanecer al margen de sus funciones entre tanto se desarrolle la investigación por presuntas faltas disciplinarias y después definir si corresponde su destitución definitiva.

“Vamos a solicitar al juez disciplinario la suspensión temporal inmediata; no podemos destituirlo porque se trata de un juez de carrera”, señaló el presidente en suplencia legal del Consejo de la Magistratura, Juan Orlando Ríos.

Se indaga acto irregular

Ríos agregó que ayer no pudo hacer ninguna gestión en la sede de Gobierno debido al feriado, pero, por los antecedentes que tiene el juez Rivadeneyra, pedirá la suspensión temporal, indicó sin entrar en detalles. Anunció que también será sometido a investigación el juez Iván Perales, que anteriormente era abogado del brasileño Antonio Adao da Silva y quien logró su liberación.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución de Senadores, Milton Barón, informó de que remitió una carta al presidente del Consejo de la Magistratura pidiendo la investigación del juez que puso en libertad al sujeto que participó en el atraco sangriento.



“Si ese juez obró al margen de la ley debe recibir las sanciones que en derecho corresponden, porque no puede disponerse la liberación de un delincuente peligroso”, aseguró Barón.

Según los documentos, el mandamiento de libertad en favor de Da Silva fue expedido el 23 de junio de 2017, cuando el secretario del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal actuaba en suplencia legal del Juzgado Sexto de Rivadeneyra.

El brasileño salió de Chonchocoro el 27 de julio e incluso el secretario del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal acompañó al extranjero hasta Santa Cruz y lo dejó en una casa de la calle Guillermo Velasco N.º 275 del barrio El Paraíso, domicilio de su pareja, Sandra Guzmán Vaca, ahora detenida.

Antecedentes de los bandidos



Los tres antisociales abatidos por la Policía en la balacera del jueves fueron identificados. Antonio Adao da Silva, exreo de Chonchocoro de La Paz, que estuvo preso tres años y dos meses por tentativa de homicidio; Ronny Suárez Masalbi, alias ‘Mono’, que, según la fiscal Yolanda Aguilera, reporta antecedente por robo agravado, una condena de cinco años y que habría salido este año con libertad extramuros, beneficio contenido en nuestro procedimiento penal.

Conforme a los archivos de EL DEBER, Ronny Suárez cayó preso en Diprove a fines de junio de 2012 junto con otros seis auteros sindicados de haber robado más de 20 vehículos en la ciudad.



El tercer sujeto identificado es el brasileño Camilo Maldonado Pinto (22), natural de Corumbá, y llegó a Santa Cruz para participar del asalto a Eurochronos. Según Nélida Isabel Frettis Maldonado (51), su hijo no tenía antecedentes en Brasil ni en Bolivia.



La mujer se presentó ayer ante la fiscal Aguilera a reclamar el cuerpo de Camilo y, en su declaración formal, negó que su hijo estuviera ligado al PCC, aunque admitió que desde 2016 empezó a frecuentar Puerto Suárez (frontera con Corumbá) y ella no lo veía desde mayo de este año.

“Él vivía en Campo Grande; allá trabajaba con maquinaria pesada. Entró en contacto con un familiar de Santa Cruz por teléfono, yo no sabía qué conversaban, pero nunca fue de esos (del PCC). Era uno de mis cinco hijos. Quiero que se esclarezca esto”, dijo Nélida a la salida de la morgue judicial.

Expectativa por informe

Los dos peritos en criminalística del Instituto de Identificación Forense que vinieron de Cochabamba y levantaron evidencias de la escena del crimen volvieron con el material a la capital valluna a trabajar en los estudios balístico y planimétrico.

“Harán un estudio reconstructivo y comparativo con las armas y los casquillos; también de las muestras biológicas, y harán un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la empresa. Tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar los resultados, pero se puede ampliar si requieren más tiempo”, señaló la fiscal.