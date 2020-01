...CARA A CARA

_ Achacachi ha vivido horas de violencia, en medio de expresiones de impotencia del Defensor del Pueblo para frenar los choques y saqueos en esa población altiplánica. Una vez más un grupo de los llamados ‘ponchos rojos’ ha sido protagonista de enfrentamientos con otros vecinos. La causa son las diferencias entre seguidores del alcalde (MAS) y sus contrarios, que le exigen que rinda cuentas. La situación se ha desbordado a tal punto que quemaron la casa y un vehículo de la autoridad, así como hubo abusos contra otras propiedades. La violencia callejera para dirimir las diferencias no es más que el resultado del fracaso de la política. Cuando alguien agrede a otro que piensa de forma distinta es porque se agotó la institucionalidad democrática. La mediación es un recurso para restablecer el diálogo y la intervención policial rápida y sensata es el camino para reponer la seguridad y el orden, en lugares donde existe la tentación de recurrir a los golpes o a los chicotazos.

_ La gente espera que los servicios de salud dejen de ser vapuleados por los conflictos del sector, que no pararon los últimos meses. El Gobierno dispuso que el resistido gerente de la Caja de Salud se quede tres meses más hasta conocer los resultados de auditorías. Sin embargo, la medida no calma las movilizaciones y la incertidumbre sigue en la ciudadanía que reclama la normalidad en los hospitales. Como tampoco la coerción funciona, no queda otra alternativa que cruzar los dedos para que llegue la cordura.

_ La CAO y el Comité pro Santa Cruz estrenarán presidentes. En La Cainco resultó reelegido el actual. Son tres de las principales instituciones de la cruceñidad que mantienen una agenda de impacto en el desarrollo local y nacional.