Ewel: “Nunca improvisamos”

La autoridad de la aseguradora estatal dijo haberse sorprendido con las fallas en la venta del SOAT ante la falta de rosetas.



¿Univida ofreció 5.000 puntos de atención. ¿Por qué no se cumplió?

Además de puntos de venta en las calles, había también vendedores móviles y se llegó a más de 2.800 personas. No se llegó a los 5.000 porque todavía estábamos armando la logística para que no haya fallas. La falta de rosetas nos obligó a retener a nuestros vendedores.



¿Hubo fracaso logístico?

Yo no diría eso. El SOAT, de acuerdo a cifras extraoficiales que tenemos, tiene una penetración, hasta el 31 de diciembre, que oscila entre el 15% y 18%. Nosotros, al 26 de diciembre, tenemos el 13% de penetración. Estamos dentro de los parámetros y creemos que pudimos superar las cifras tradicionales. Nunca antes se llegó al 100% de la venta de rosetas hasta el 31 de diciembre.



Ustedes no tenían experiencia en comercializar el SOAT. ¿Por qué no se tomaron medidas para evitar estos inconvenientes?

Jamás esperamos la falla de Quipus. Pero, de todas formas, teníamos un plan de contingencia que activamos. Nunca entramos de forma improvisada al mercado. Todo fue planificado con varios meses de anticipación y eso nos permitió activar el plan de contingencia para vender el SOAT con los formularios que ya teníamos impresos y listos para entrar en acción