MDS denuncia campaña para desestabilizar a Rubén Costas

El Movimiento Demócrata Social (MDS) denunció que el Gobierno inició una campaña para desestabilizar la gestión del gobernador Rubén Costas y anularlo como candidato presidencial en las elecciones de 2019.



Vladimir Peña, alto dirigente de MDS y secretario de Gobierno de la Gobernación, dijo que luego de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el referéndum del 21 de febrero, el Gobierno Nacional despliega una campaña sistemática para desprestigiar al gobernador.

Según Peña, el principal pecado de Costas es que representa y lidera a la segunda fuerza política nacional, la cual significa el equilibrio entre la extrema izquierda y la extrema derecha, y que se convierte en una verdadera alternativa democrática.



Reactivan procesos

Según el MDS, el Gobierno ataca a la primera autoridad departamental por diversos frentes. Uno de ellos es el judicial, con la reactivación de 15 de los 27 juicios que le instauró el Gobierno.

“Un ejemplo es el proceso por las 40 camionetas que fueron adquiridas a través de un proyecto con el Programa de Naciones Unidas; el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hizo un peritaje y no encontró sobreprecio ni daño económico, por eso hace dos años la Fiscalía archivó este proceso, pero hoy la Procuraduría y la Contraloría lo reactivaron”, explicó Peña.



Según el secretario, Costas también sufre hostigamiento desde la Cámara de Diputados al realizar peticiones de informe y amenazas de que si no va a La Paz a declarar lo meterán preso, suplantando con ello la competencia de la Asamblea Legislativa Departamental de fiscalizar al gobernador.



Peña indicó que igualmente se valen de ataques políticos para desprestigiar a Costas y que en Santa Cruz hay grupos de partidos con los cuales en algún momento el gobernador compartió la lucha autonómica, pero que ahora ven con envidia su crecimiento. “Son algunos empresarios que trataron de ser políticos pero cuando vinieron los tiempos duros huyeron del país y ahora atacan a Costas diciendo que se vendió y que traicionó”, resaltó.



Por su parte, el senador Óscar Ortiz cree que “el Gobierno ve en Demócratas a un movimiento político que crece, que gana la confianza del pueblo, por lo que es un riesgo en las elecciones de 2019”.



Extremos dañinos

El diputado José Carlos Gutiérrez explicó que cuando el gobernador habló de la extrema derecha y la extrema izquierda, se refería a que estos extremos hicieron mucho daño al país y que, en ese sentido, el MDS se ubica al medio, como una alternativa democrática para lograr equilibrio. “Costas no dio nombres, habló de algo real: la extrema izquierda está hundiendo al país y en su momento la extrema derecha hizo lo mismo”, concluyó