Regularizan unas 16.000 hectáreas para militares

Un total de 29 títulos de propiedad de predios que ya están ocupados por militares fueron entregados hoy por el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico al viceministro de Defensa, general Luis Aramayo.



Los 29 títulos establecen la propiedad de unas 16.000 hectáreas de tierra que no es nueva, aclaró la autoridad y explicó que son cuarteles y recintos que ya estaban en poder de las FFAA pero que no tenían papeles de propiedad y dijo que resta la titulación de otras 98 propiedades que tienen unas 75 mil hectáreas en total.



El viceministro de Defensa, dijo que en algunos lugares, no precisó cuáles, hubo intentos de toma de tierras porque no existía los títulos de propiedad de las FFAA y que ahora se tiene seguridad jurídica sobre esos terrenos.