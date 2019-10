Político chileno pide contrarrestar ofensiva comunicacional boliviana

El presidente de la Cámara de Senadores de Chile, Patricio Walker, dijo este jueves que Chile debe "contrarrestar" la campaña comunicacional que realiza Bolivia a escala internacional y dejar claro que nuestro país sí cuenta con un acceso al océano Pacífico.



“El 81% del comercio de Bolivia al mundo se hace por el puerto de Arica, con almacenaje gratis, con beneficios que no tiene ningún chileno en puertos. Hay que contrarrestar la ofensiva comunicacional de Bolivia y hay que reiterar que la Corte no tiene competencia; esperamos que se declare incompetente, si no lo hacen hay que ir al tema de fondo", señaló Walker a La Tercera.



Chile aguardará el fallo de la CIJ para tomar decisiones



Por otra parte, el diplomático chileno consideró que aún es prematuro pensar en que Chile pueda retirarse del Pacto de Bogotá, sin antes conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fijada para el jueves 24 de septiembre, por la objeción preliminar que presentó Chile solicitando al tribunal declararse incompetente para zanjar la demanda marítima boliviana que busca obligar a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico.



“Una vez que conozcamos la resolución definitiva de la Corte de La Haya hay que evaluar esa posibilidad (permanencia en el Pacto de Bogotá), sería prematuro hacerlo ahora, esperamos que la Corte se declare incompetente”, señaló Walker.



¿Qué es el Pacto de Bogotá?



El Pacto de Bogotá tiene el objetivo de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. Este pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la CIJ.



Litigio boliviano y chileno



En julio de 2014, Chile presentó una objeción preliminar para que la CIJ se declare incompetente para conocer la demanda marítima boliviana.



En mayo, Bolivia y Chile expusieron sus alegatos. El equipo jurídico chileno ratificó su postura de que el tribunal internacional no puede conocer la demanda marítima porque en el Tratado de 1904 se establecieron los límites entre ambas naciones. Bolivia rebatió y pidió que La Haya se declare competente porque el reclamo boliviano no toca ese pacto y, por el contrario, apunta a las promesas chilenas sobre el mar.