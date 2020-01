Tan Tan, el huésped más mimado del zoológico

A Tan Tan todavía se le notan las manchitas de la niñez en el pelaje. Se trata de un tapir, animal más conocido como anta en el oriente de Bolivia, el huésped más mimado del zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra, parque que hoy celebra 37 años desde que fue creado por el profesor Noel Kempff Mercado.



Con cuidados especiales, Tan Tan fue recibido por el zoo de manos de un ciudadano coreano en Bolivia que lo tuvo como una mascota doméstica durante la primera etapa de su vida, pero que como vio que no era correcto y que no podía darle las atenciones que merecía, lo cedió.



Así lo relata José Negrete, secretario municipal de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, autoridad de la que depende el bioparque que alberga a 2.000 huéspedes de un total de 252 especies animales de la fauna sudamericana.



De hecho, si Tan Tan es uno de los huéspedes más queridos es porque, en alguna medida, es el favorito de Negrete. Y él lo admite. Repite una y otra vez la historia del tapir y pide fijarse en las manchas del pelaje de sus patas, lo que comprueba su juventud.



Tal vez porque a él le tocó recibir al anta cuando era más pequeña. "Cuando llegó, su antiguo dueño sabía que no podía dejarlo en su hábitat natural porque no tenía las destrezas para subsistir. Así que lo trajo y lo recibimos; luego de la cuarentena lo acomodamos. Era un cachorrito cariñoso", recuerda Negrete.



Como el gran jaguar pintado llamado Tesoro o el cóndor "Patichi", uno de los huéspedes más antiguos del zoológico con unos 30 años ahí, Tan Tan es el herbívoro que ha pasado a ser un personaje emblemático del parque. Así lo explica Mario Zambrana, jefe de Conservación del zoológico.



El bioparque



Hoy, cuando se cumplen 37 años de la creación de este bioparque que alberga 100 distintas especies de árboles en sus seis hectáreas y media de terreno, Tan Tan es una de las grandes atracciones para los niños de las escuelas que se arremolinan detrás de las guías educativas con las que cuenta el zoo para los fines educativos y ecologistas que persigue.



Respecto al predio, que cumple la función de "pulmón verde" para la ciudad, Negrete ha asegurado que ya no hay ningún riesgo de que se le vaya a restar un solo metro de terreno y que se quedará como un santuario natural de dominio público municipal.