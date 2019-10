Obama avisa a Turquía que el enemigo común es el Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recalcó este martes ante su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que el "enemigo común" es el Estado Islámico, a la vez que afirmó que quiere acelerar las relaciones militares con el país en el contexto del conflicto sirio.



En un encuentro bilateral que mantuvieron ambos mandatarios al margen de la cumbre climática (COP21) que se celebra en París, Obama subrayó que Turquía es un aliado de la OTAN y que "todos tenemos un enemigo común, que es el Estado Islámico".



Obama afirmó también que quiere acelerar los contactos estadounidenses en materia militar con Turquía, no solo para asegurar la seguridad del país, sino también para lograr una rebaja de la intensidad de la guerra en Siria.



Por su parte, Erdogan afirmó que ha abordado con Obama la "lucha conjunta contra el terrorismo del Estado Islámico", así como las recientes tensiones entre Rusia y Turquía, que se elevaron después de que este último país derribara un avión militar ruso que sobrevolaba la frontera turca con Siria.



"Estamos buscando soluciones diplomáticas. Queremos evitar tensiones. No queremos ser dañados, sino que la paz prevalezca", dijo Erdogan.



Pese a que el presidente ruso, Vladímir Putin, y Erdogan coincidieron este lunes en París durante la COP21, el mandatario ruso se negó a recibir a su homólogo turco y lanzó duras acusaciones a Ankara, a la que culpó de derribar su bombardero para proteger el envío a suelo turco de petróleo del Estado Islámico.



Erdogan, por su parte, prometió dimitir si se demuestra la acusación de Putin, unas palabras que consideró que no son "morales".

Durante la reunión con Obama, ambos abordaron también el establecimiento de un gobierno transitorio en Siria, punto en el que Erdogan se mostró "contento de ver progresos" y la protección de los civiles de origen turco.



Además, Obama afirmó que Turquía "ha sido extraordinariamente generosa respecto a su apoyo" ante la crisis de los refugiados