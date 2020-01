El salto de Lady Gaga en el Super Bowl fue falso

El salto al vacío que realizó Lady Gaga al inicio del show del Super Bowl # 51 no habría sucedido en vivo como todos imaginaron. Según el portal TMZ fue grabado anteriormente.

El portal estadounidense mostró un video, en el que se ve que el salto solo fue un juego de edición, al igual que el inicio de su interpretación de God bless America y This land is your land, y que la transmisión en vivo arranca cuando la ganadora del Grammy cae sobre el escenario.

Todo este montaje se realizó por motivos de seguridad, aunque es cierto que la diva bajó unos cuantos metros sujetada por la cuerda. Claro que esto queda como una anécdota más, tras el sorprendente espectáculo con luces y bailarines que brindó en el NRG Stadium.

Mira el video: