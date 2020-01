María Galindo quiere ser la Defensora del Pueblo

La activista feminista, María Galindo, entrará a la pugna por el cargo de Defensora del Pueblo, según anunció en su cuenta en Facebook. "Mañana a las 10:30 presentaré ante la Comisión de Constitución mis requisitos acompañados además de una propuesta", anunció.



"Si el MAS quiere cometer el mismo error del MNR de octubre del 2003, nombrando un defensor "llunku" y funcional, que lo haga, pero no en complicidad con mi pasividad", agregó la mujer en su cuenta en esa red social.



Hasta el momento la convocatoria, oficializada el viernes, no despertó el interés de muchos aspirantes, apenas tres personas se presentaron ayer a buscar información: Rodolfo Calle, exdiputado del MAS, Paola Barriga, abogada, y Mónica, sobrina de Ana María Romero de Campero.



"No es un acto de ingenuidad, es un acto de rebeldía", explicó Galindo, dentro de su mensaje en un fondo rojo y con letras negras. El plazo para la presentación de los documentos es el 18 de abril, mientras que la gestión de Villena fenece el 13 de mayo.



Mensaje compartido por Galindo: