Juan Ramón Quintana Taborga: “Ernesto cometió el error letal de dividir Beni”

El ministro de la Presidencia trabaja en campaña y, a su modo, explica cómo piensa ganar en Beni.



_¿Usted es el jefe de campaña de Ferrier?

Soy el coordinador político para el departamento de Beni.



_¿Me equivoco o su participación es mayor ahora con Ferrier que cuando Jessica Jordan era la candidata del MAS?

Sí, es evidente. Hemos tenido mayor participación porque tuvimos también mayor número de proyectos porque se incrementó el número de alcaldías con las que necesitamos trabajar. En la medida en que se ha retraído la inversión de la Gobernación respecto a los municipios hemos tenido más demanda de inversión pública del Gobierno nacional.



_Pregunté por su rol para las subnacionales de Beni porque Ernesto Suárez, cuando fue inhabilitado y hoy como impulsor de la campaña de Carlos Dellien, lo alude frecuentemente.

Lo que pasa es que parece una novia despechada. Es parte de la nostalgia romántica que debe tener Ernesto Suárez, extrañamente, respecto al ministro de la Presidencia. No sé, habría que preguntarle a él las razones. Pero yo encuentro unas (explicaciones) que son de tipo sentimental y otras de tipo político…



_¿Sentimental?

Lo que pasa es que Ernesto Suárez es un personaje gobernado por el odio. Entonces, su gramática política es la difamación, la calumnia, la mentira hiriente. En el plano político, Ernesto Suárez lo que expresa es el terrible sentimiento de la pérdida del poder.



_¿Y acaso usted no tiene hacia él ese mismo sentimiento?

No, porque…



_Él puede decir lo mismo de usted...

Es probable. Yo soy mucho más racional, políticamente. Yo soy un ministro de Estado. No puedo dejarme gobernar, aunque sería comprensible, por unas respuestas también agresivas, torpes, hirientes. Creo que eso no corresponde a una autoridad estatal. Lo cual no quiere decir que deje de lado la ironía o que deje de expresar mi asombro acerca de esta personalidad política que ya está rayando en el delirio antiquintanista, antievista.



_Se lo acusa de haber operado la inhabilitación de la candidatura de Ernesto Suárez, incluso dentro del Órgano Electoral.

Lo que pasa es que cuando un protagonista político está a punto de perder el poder, se acentúa más esta consigna del cojo que le echa la culpa al empedrado. Suárez ha tenido cierto éxito en criminalizar mi gestión política. Ha tenido cierto éxito en el manejo del miedo como herramienta política. Si gana Evo o el MAS, vamos a ‘collificar’ Beni. Si gana Álex Ferrier, Quintana va a ser el gobernador real. Pero el uso del miedo como herramienta política se está cayendo a pedacitos.



_¿En qué situación encara el MAS el balotaje beniano?

Las elecciones del 3 de mayo van a constituir un episodio de la gran transformación de la política en Beni. Y la gran transformación está precedida por el derrumbe de la élite tradicional que ha gobernado Beni en 30 años.



_¿No hay creación sin destrucción?

Sí. Vamos a asistir a una catástrofe constructiva en Beni, porque la gente en el lenguaje más sencillo te dice: “Ernesto ha gobernado Beni por 15 años y no hay una sola obra de la cual los benianos puedan sentir orgullo”.



_Como en el spot de su partido. En Trinidad vi una propaganda de Ferrier en la que él pregunta a unas personas por obras hechas por la Gobernación y nadie recuerda nada. Parece que usted dio la idea.

No, es que la gente es inteligente. El otro fenómeno es que Ernesto ha empezado a dividir a su departamento por desesperación política. Y lo ha dividido entre el norte y Trinidad. La desesperación conduce al error político. Hemos visto a Suárez ganando agónicamente en 2010, en 2013; agónicamente en 2014. En 2015, una derrota