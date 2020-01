Gobierno dice que se cumplió contrato con Argentina

El presidente Evo Morales aseguró ayer que Bolivia cumple con los envíos de gas a Argentina, y que el embajador de ese país, Normando Álvarez, se equivoca al difundir información contraria.

"Lamento mucho decir que el embajador de Argentina se equivoca, pues todo este mes que pasó, abril, todo este año hemos cumplido con envío de gas a Argentina; ellos nos piden, cada día programan, nominan, se llama nominación, este día quiero que nos envíe 15 (millones de metros cúbicos de gas), cumplimos, ese día quiero 18, cumplimos", dijo en la entrega de una obra en Cochabamba.

El lunes, el embajador de Argentina en Bolivia dijo que su país alista la compra de gas a Chile por la falta de certidumbre de su proveedor YPFB, pues no habría remitido el cronograma de envíos de gas para el periodo de invierno.

A contramano, el presidente boliviano dijo que se cumplió con la nominación y el requerimiento de Argentina hasta abril.

"Que habíamos incumplido con 38 millones de metros cúbicos (es) falso, si ellos no nominan lo que quieren ya es problema de ellos", apuntó.

Petroleros cuestionan

En un ampliado de los trabajadores petroleros, el diputado por el MAS, surgido de este sector, Eddy Cabrera, cuestionó duramente al Gobierno por no certificar las reservas de gas; alertó que Bolivia y Brasil solo firmaron un memorándum de intenciones para la compraventa de urea, y que las exportaciones recién se concretarían en unos años más. Reveló también que YPFB Logística no generó utilidades el 2016.



“¿Cuál es la garantía de que tengamos más trillones de pies cúbicos de gas (TCF)? ¿Cuál es la garantía que tenemos si sale negativo cuando hacemos las tareas de exploración? Hasta el momento, a partir de 2013, no se hizo certificación de las reservas, no entiendo cuál es el miedo, deberíamos hablarle la verdad al país, sobre qué cantidad de pies cúbicos actualmente tenemos", cuestionó.



De ese modo el diputado lanzó varias interrogantes al ministro de Economía, Luis Arce, que fue invitado a participar del ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia realizado en su sede sindical. En respuesta se obtuvo el compromiso de fijar una reunión para la próxima semana en la que participe también el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez. No descartó posibles ‘ajustes’ en YPFB.



El ministro Arce también aseguró a los trabajadores petroleros que se beneficiarán de un incremento salarial del 7% de manera lineal; es decir, a todos por igual independientemente del nivel.