Iglesia peruana, contra la píldora del día después

La Conferencia Episcopal Peruana rechazó este miércoles la medida cautelar aprobada por un juez en Lima que ordena la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia, conocida como la píldora del día siguiente, al reiterar su defensa a la vida del no concebido.



Un comunicado de los obispos del Perú señaló que "el supuesto bien que se quiere lograr con el uso de la píldora, no es mayor que la vida del concebido", después de que se difundió el fallo del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que ha recibido el respaldo del ministerio de Salud.



Los representantes de la Iglesia católica denunciaron que el valor de la vida humana "está siendo manipulada por una ideología, que pretende redefinir conceptos tan importantes como el inicio de la vida, la concepción y el embarazo".



Esta presunta manipulación responde, de acuerdo a los obispos, no a criterios científicos, "sino sencillamente para lograr objetivos en favor de unos presuntos "derechos sexuales y reproductivos", entre los cuales se incluyen el aborto y la muerte del concebido".



Asimismo, criticó que se utilice el concepto de concepción de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es equivalente al de anidación, cuando la Constitución peruana y el Tribunal Constitucional en un fallo que ordenó la prohibición de la píldora en 2009, considera el inicio de la vida desde la fertilización.



La Conferencia Episcopal afirmó que se viene confundiendo a la opinión pública al decirle que la ciencia ha comprobado que la Píldora del Día Siguiente no es abortiva, dado que su acción sería anterior a la fecundación, cuando lo que se ha hecho es cambiar los términos de concepción y embarazo.



La ministra de Salud, Patricia García, aseguró ayer que el gobierno será "respetuoso de las instancias y tenemos que acatar lo que nos diga el juez", mientras hacía una visita a un hospital de Lima acompañada del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczysnki.



El mandatario agregó, en forma irónica, que se "le va a consultar al cardenal primero" antes de acatar la medida, en referencia a la oposición que había mantenido el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, como representante de la Iglesia peruana, a la distribución de la píldora.



A su turno, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda, afirmó este martes que "el juez es una autoridad con potestad para resolver una controversia jurídica, ha tomado esa decisión, se verá posteriormente si esta decisión estuvo bien o mal".



El Primer Juzgado Constitucional de Lima estableció un plazo de treinta días para que las instituciones estatales vuelvan a entregar el anticonceptivo oral de emergencia sin costo alguno para aquellos pacientes que lo requieran.



En Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito contra la vida, pero se permite en el caso de llamado "aborto terapéutico" (cuando la vida de la madre está en peligro), una ley vigente desde 1924 y que recién en 2014 logró la aprobación del procedimiento técnico para aplicarlo.