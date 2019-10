Denuncian acto de zoofilia en el Plan 3.000

Vecinos de un barrio en el Plan 3.000 han denunciado a una persona que, presuntamente, abusaba sexualmente de un perro. De acuerdo con la declaración de las autoridades judiciales del lugar, una mujer halló en flagrancia al sujeto, que aparentemente tiene problemas de alcoholismo.



El código penal boliviano no estipula sanciones para este tipo de conductas contra animales, por lo que no se tomó acciones contra el sujeto.



Ante tal situación, Sandro Fernández, presidente de la Sociedad Protectora de Animales (Soprama), lamentó la ausencia de una ley que proteja y haga respetar los derechos de las mascotas.



Cuatro casos de zoofilia



“Estamos elaborando una ley de protección animal en la que vamos a sugerir que se penalice con seis años de cárcel a todos los zoofílicos. Este no es el primer caso en la ciudad”, advirtió Fernández.



Por otra parte, Soprama anunció que en las últimas horas han rescatado de la zona de Alto San Pedro un perro de color negro que iba a ser sacrificado en un acto de brujería. “A un perrito le iban a abrir el estómago hasta hallar el corazón y quemarlo, en un acto de brujería. Necesitamos una ley que elimine estos actos”, reiteró Fernández.



Reunión con Evo

?

El jueves 26 de marzo, Soprama y el presidente Evo Morales se reunieron; en la oportunidad, el mandatario garantizó la aprobación del proyecto de la ley 153 de defensa de animales.



Ley municipal a la espera de ser promulgada



El 13 de marzo, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad La ley municipal sobre tenencia responsable de animales, en la que en su artículo 37 establece que el número de perros no podrá pasar de dos por vivienda y que debe reunir las condiciones adecuadas para garantizar el bienestar y normal desarrollo de los animales. La norma aguarda la promulgación del ejecutivo.