2 carniceros condenados, pero no irán a la cárcel

Los comerciantes Wilson Cejas Vaca y Estrellita Zambrana Pisa fueron sentenciados este viernes, en el Juzgado Segundo de Instrucción Mixto del Plan 3000, a tres años de cárcel por atentar contra la salud pública. No obstante, ellos cumplirán su condena en libertad y con algunas restricciones porque se sometieron a un proceso abreviado.



El asesor legal de la Secretaria de Defensa Ciudadana de la Alcaldía, Ariel Salazar, explicó a EL DEBER que se optó por el perdón judicial, previa valoración del juez, en la que los acusados admitieron su culpa y acordaron la pena con la Fiscalía.



“Ellos quedarían en libertad, pero sentenciados. Quedan con medidas restrictivas como no salir del país, evitar centros de expendió de bebidas alcohólicas y la prohibición de vender carne en mal estado”, explicó en contacto telefónico.



Los imputados accedieron a este beneficio porque la pena por el delito que cometieron es de 2 a 3 años de cárcel y tampoco tenían antecedentes penales.



Salazar dijo que las acciones de la Alcaldía buscan precautelar la salud de la población y no la reclusión de los malos comerciantes.



Los sentenciados estarían tramitando su mandamiento de libertad en el transcurso del día. El funcionario indicó que existen 15 aprehendidos por atentar contra la salud pública.