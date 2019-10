Autoidentificación indígena en nueva cédula será voluntaria

El Servicio General de Identificación Personal aclaró que la autoidentificación cultural en la nueva cédula de identidad, proyecto que será puesto en marcha en los próximos meses, será voluntaria y no es parte fundamental del formato del documento.



"Autoidentificarse culturalmente ya estaba definido en la Constitución Política del Estado y que nada tiene que ver con el tema de la nueva cédula", dijo Marco Antonio Cuba, director del Segip en entrevista con medios estatales.



La aclaración se produce luego de la polémica surgida con respecto a las características de la nueva cédula de identidad, que entre otros aspectos no incluirá la profesión ni el estado civil de las personas.



"La mas moderna del mundo"



El Segip elevó el proyecto al Órgano Ejecutivo que será el que decida los plazos y fechas para su puesta en marcha, que inicialmente se prevé podría ser a finales del próximo año.



Cuba destacó que lo más importante de la nueva cédula son las medidas de seguridad que estarán incluidas en ella, lo que la convertirán en un documento a la par de grandes países.



"Esta nueva cédula es de última generación, es de policarbonato, tiene un chip que no se ve, sin contacto y tiene tres niveles de seguridad, cada nivel tiene varios sistemas de seguridad. Lo bueno de nuestra cédula es que va a ser, si es que este proyecto se aprueba la cédula boliviana, va a ser la más moderna del mundo", indicó.



Reacciones



Sobre la nueva cédula, la diputada de Unidad Demócrata, Rosemary Sandoval, cuestionó que cada vez se inventen en el país nuevos registros, para confundir más a la población boliviana.



"Es importante que en tu cédula de identidad diga cuál es tu estado civil, tu profesión, entonces será pues que están regulando esto después de lo que le pasó al Vicepresidente, pero eso sólo (representará) un gasto para el Estado cuando hay otras prioridades", remarcó.



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marco Guerrero, agregó que se justifica el cambio en la nueva cédula de identidad, además resaltó que en ese documento ahora se incluya un chip.



"Se justifica, así tendremos un control más estricto, es un adelanto, hay que acompañar la tecnología y no estar atrasados", remarcó el oficialista.