García Linera: "Fue como doblarse un tobillo"

El vicepresidente Álvaro García Linera comparó la derrota del referendo a doblarse un tobillo. Aseguró que el proceso de cambio continuará, pese a este "pequeño traspié". Antes dijo que "va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza" si se perdía.



"Nos hemos doblado el tobillo, nos hemos detenido un poco. Vamos a recuperar fuerza, vamos a tomar cañahua y vamos a seguir, para otras victorias. La vida es así, remontar la derrota, superar las dificultades", manifestó la autoridad.



La autoridad se mostró tranquila frente a los resultados, que ayer dio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que consolidó la victoria del "No" a la reelección con casi tres puntos frente al "Sí". En su momento acusó "fraude" contra el voto rural.



"Faltaba un poquito más de fuerza. Hemos reconocido, pero también hemos dicho que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Habrán otras batallas para ganar. El proceso de cambio es una revolución", afirmó la autoridad.



"Uno puede caerse un poquito, pero se levanta, toma un poco de refresco de cañahua y sigue. El proceso de cambio puede caerse, pero debe continuar. Uno puede resbalar (..) Caerse no es para rendirse, caerse es para decir que hago para no caer", agregó.



Además sostuvo que "no sabemos quien va a ser nuestro candidato. A Evo la derecha le tiene miedo (...) La derecha racista, los nietos de los patrones otra vez quieren regresar, botar fuera a los indígenas y ellos gobernar".