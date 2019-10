Marchas multitudinarias en España contra la ley mordaza

Cientos de españoles marcharon este sábado en Madrid y en otras ciudades españolas para protestar contra el proyecto de ley del gobierno que endurece las penas para las manifestaciones no autorizadas, una iniciativa que se ha llamado "Ley mordaza" por los opositores.



Los manifestantes marcharon hasta la plaza central de la Puerta del Sol de Madrid, donde hace dos años hubo multitudinarias concentraciones antisistema del movimiento 15-M.



El proyecto de ley prevé aumentar las penas de cárcel para determinados delitos contra el orden público y establece multas de hasta 600.000 euros (683.000 dólares) para la organización de manifestaciones no autorizadas.



El Gobierno argumenta que la nueva legislación mejorará la seguridad pública y protegerá los derechos y libertades. El proyecto ya tuvo media sanción en la cámara baja del parlamento y debe ser discutido por el Senado en las próximas semanas.



Entre los manifestantes había militantes de la organización Greenpeace, que avanzaban con un león de cartón, réplica de una escultura frente al parlamento, enjaulado y amordazado. "El Gobierno sigue empeñado en acallar la voz del pueblo, amordazando las voces discrepantes y multando a la ciudadanía que no se resigna a la realidad que estamos viendo", Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.