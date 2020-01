Chile explica que preparó hace semanas la demanda

"No es una cosa que se escriba de la noche a la mañana porque tenemos un problema", señaló el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), José Miguel Insulza, sobre la demanda que ese país presentó contra Bolivia por las aguas del Silala.



Detalló que "la aplicación que se presentó esta mañana, ustedes van a ver que requiere bastantes semanas de preparación (...) Yo creo que ha provocado satisfacción y eso nos parece importante, una señal de unidad nacional".



La agente de esta demanda es la directora de Fronteras y Límites de la Cancillería, Ximena Fuentes, quien en entrevista con "La Tercera" sostuvo que "no queríamos estar dos años con acusaciones infundadas de Bolivia".



"Desde que Bolivia, en 1997, declaró que el Silala era boliviano, nosotros en ese momento empezamos a hacer estudios hidrológicos y geomorfológicos (...) Contactamos un grupo experto en materia de recursos hídricos internacionales. Los nombres por ahora no los vamos a dar para no darle una ventaja a Bolivia".



En la víspera el Canciller del vecino país, Heraldo Muñoz, admitió los trabajos de canalización que se realizaron en territorio boliviano para asegurar que el afluente pase a lado chileno, sin embargo, aseguró que no conoce quien realizó las obras civiles.



Fuentes agrega que "si las autoridades de Chile tienen valores deberían preguntar a La Haya a quién pertenece los manantiales del Silala", tras varias reuniones con el equipo que Bolivia conformó para defender las aguas, ubicadas en Potosí, cerca de la frontera.



"La conducta de Chile anterior siempre fue realizar estudios conjuntos, mirar de forma conjunta qué es el Silala. Incluso, el año 2001 se hizo un estudio aéreo fotogramétrico, un viaje en avión para ver el río. Nosotros a ellos incluso les hemos intercambiado nuestra información sobre el Silala, para que, en forma conjunta, lo determináramos", dijo.



Para las 10.00 desde Cochabamba se prevé que el presidente Evo Morales se pronuncie oficalmente sobre el tema. Ayer, mediante en su cuenta en Twitter, sostuvo que "si las autoridades de Chile tienen valores deberían preguntar a La Haya a quién pertenece los manantiales del Silala".