Despiden a jueces y fiscal por la 'videoextorsión'

El Consejo de la Magistratura decidió la destitución de los jueces, Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, filmados por una litigante realizando una extorsión por 15.000 dólares.



Mientras que la Fiscalía General del Estado comunicó el alejamiento del investigador Augusto Marín, que también es mencionado en la grabación y que presuntamente también está involucrado en la solicitud irregular de dinero.



En la víspera, ante la intervención del juzgado, Barrientos señaló que "estamos hablando de supuestos y mi persona no va a emitir criterios en base a elementos que no constituyen pruebas". La secretaria, que también estaba presente en el momento de la solicitud de "coima" también será investigada.



"Este Fiscal General no pide renuncias, este Fiscal General destituye y procesa a la gente que está manchada con la corrupción, no toleramos en el Ministerio Público ningún hecho irregular", señaló Ramiro Guerrero en Sucre.



Mientras que desde la Magistratura se informó que, además de la destitución, se constituirán en parte querellante contra los administradores de justicia grabados, debido a que se constituye una falta "gravísima" el hecho.



"El fiscal ha pedido 15.000 dólares. Así que tienes que traer el dinero", dice en la grabación el juez, agregando después de unos minutos de conversación que "ya, lo dejaremos en tres mil dólares, tienes que conseguir ese dinero".



Incluso, en otro fragmento del video, se escucha decir al administrador de justicia que "de esto no tiene que hablar ni con su sombra". La acción fue condenada duramente por varias autoridades del Ejecutivo, que solicitaron una sanción ejemplar para el funcionario.