José Feliciano festeja sus 70 años como embajador musical de Puerto Rico

El cantautor puertorriqueño José Feliciano, intérprete de temas tan reconocidos y variopintos como "Light my Fire" de The Doors o el clásico de "Feliz Navidad", celebra hoy sus 70 años de vida, consagrado como uno de los músicos latinos de mayor trascendencia y pionero en el mercado anglosajón.



Para el historiador musical Javier Santiago, este músico, ciego de nacimiento a causa de un glaucoma congénito, ha cautivado a varias generaciones tanto por sus composiciones como por sus interpretaciones con la guitarra.



"José es uno de los grandes músicos puertorriqueños. Como guitarrista es único y como cantante es como esos productos que cuanto más pasa el tiempo mejor se pone", defendió en una entrevista con Efe Santiago, director de la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico.



Feliciano nació un día como hoy hace siete décadas en Lares, municipio en la zona central y montañosa de Puerto Rico, en el seno de una familia de once hermanos varones.



Tras cinco años de residencia en la isla caribeña, su familia se trasladó a Nueva York, tal y como hizo un gran número de puertorriqueños durante la década de los 50, lo que le permitió aprender inglés desde niño y, años más tarde, moverse con soltura tanto en el mundo artístico del pop rock anglosajón como en el latino.



En la Gran Manzana aprendió a tocar la concertina, con tan solo seis años, y a los ocho tocaba para sus compañeros de clase en la Escuela Pública 57. Un año más tarde se presentó en el Teatro Puerto Rico del condado del Bronx.



"Puerto Rico le debe mucho a Feliciano. Ha enaltecido y ha viajado por el mundo, ha trascendido generaciones y su arte es genuino", afirmó Santiago sobre el ganador de nueve premios Grammy y autor de la canción "Feliz Navidad", una de las más emblemáticas de su repertorio y que ha sido grabada en múltiples idiomas.



La primera gran oportunidad de Feliciano en la industria musical ocurrió en el mercado hispano cuando, en 1966, después de una interpretación espectacular en el festival de Mar de Plata en Argentina, los ejecutivos de la discográfica RCA en Buenos Aires le animaron a quedarse para grabar un disco en español.



Su primer sencillo, "Poquita Fe", fue un gran éxito, especialmente el tema "Usted", escrito por el legendario artista puertorriqueño Bobby Capó.



Feliciano despuntó en el mercado anglosajón cuando RCA Records le propuso lanzar una nueva versión del tema "Light my Fire", que grabó anteriormente la famosa banda estadounidense The Doors para su disco homónimo.



Con su versión latina colocó el tema en cabeza de las listas de éxitos en EE.UU. en 1968 y se convirtió en número uno en ventas en países como Canadá o Brasil.



Ese mismo año, Feliciano fue objeto de críticas cuando antes del primer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los Cardenales de San Luis y los Tigres de Detroit en el desaparecido estadio de los Tigres versionó el himno de Estados Unidos con un estilo de jazz latino.



Tras su interpretación, la centralita de la televisión NBC, que transmitió el partido, se saturó con llamadas de televidentes indignados, incluso veteranos de guerra que consideraron la modificación un acto "antipatriótico" y una ofensa a la bandera estadounidense.



Esto llevó a que la música de Feliciano fuera boicoteada en algunas radios estadounidenses y que se le cancelaran contratos de presentaciones, y hasta hubo quien sugirió que el artista fuese deportado a su país de origen, ignorando que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses.



Ese año el artista latino -considerado el pionero en acceder al mercado inglés- se hizo con dos Grammy anglosajones como Artista Revelación del año y Canción del año.



"José ha tenido una vida con muchos altibajos en base a su carrera musical", reconoció el historiador musical sobre quien ha acompañado en el escenario a orquestas como la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica de Viena.



En 1969 Feliciano se convirtió en el primer cantautor puertorriqueño en participar en la banda sonora de una película de Hollywood, cuando grabó la canción "Old turkey buzzard" en el filme "Mackenna"s Gold", con el que trabajó junto al legendario músico estadounidense Quincy Jones.



Este virtuoso de la guitarra clásica, ganador de más de 45 discos de oro y platino y con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuenta con otros logros internacionales, como el segundo puesto en la edición de 1971 del Festival de San Remo en Italia, con su interpretación de "Ché será".



Con más de 60 discos, sus grabaciones con otros reconocidos artistas e incursiones en todo tipo de géneros musicales, incluida la salsa o el reguetón -aunque sus grandes éxitos son boleros y baladas-, Feliciano puede presumir de ser uno de los grandes artistas latinos de todos los tiempos.