800 personas apuntadas para volar al espacio

Muchas ofrecieron sus servicios, pero Virgin Galactic es la única empresa que ha dedicado esfuerzos para llevar turistas al espacio. Incluso vendiendo pasajes desde 2013 a un precio de $us 250.000. Es así que hasta el momento ya hay 800 personas apuntadas y a la espera de tener la oportunidad de volar al espacio.



La compañía encabezada por el magnate Sir Richard Branson esperaba arrancar con los primeros vuelos a fines de 2014, pero un trágico accidente retrasó los planes y los permisos necesarios para emprender el vuelo. Pero ahora, después de meses de gestiones y pruebas, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) finalmente ha otorgado la "licencia de operador" a Virgin Galactic para llevar turistas al espacio.



Esta licencia le permite a Virgin Galactic arrancar con su programa de turismo espacial a través de su nave VSS Unity, conocida como SpaceShipTwo, que fue presentada en febrero en Mojave (California), la cual podrá ser usada con fines comerciales bajo una concesión indefinida en suelo estadounidense.



Aunque los rumores apuntan a que los vuelos comenzarán en el segundo semestre de 2017, Virgin Galactic no ha querido comprometerse a una fecha para el arranque de sus vuelos, dado que después del accidente han querido tomarse las cosas con calma y realizar la mayor cantidad de pruebas para asegurar que todo está perfecto y la seguridad de los pasajeros, garantizada.



La experiencia que ofrecerá Virgin Galactic no será enteramente en el espacio, ya que se trata de un vuelo a velocidad Mach 1,4 a una altura de entre 100 y 80 kilómetros. Vale decir, dentro de los límites del espacio exterior. No obstante, desde su anuncio ha llamado la atención, sobre todo millonarios, que ya reservaron su pasaje.