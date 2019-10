Evo pide que el pacto fiscal no sean repartija

El presidente Evo Morales inauguró la primera sesión del Consejo Nacional de Autonómico en el país, que debatirá a partir de este miércoles el pacto fiscal, el modelo económico, el fortalecimiento del modelo autonómico y la industrialización.



"No quitarle a uno o quitarle al otro. No se debe central el debate en cómo descuartizar la economía del Estado. Yo quiero que salgan de este pacto fiscal cuatro puntos, hidrocarburos, minería, el sector agropecuario y el tema de servicios", exclamó el primer mandatario.



Señaló que existe la necesidad de garantizar inversión sin descuidar el ámbito social, lamentó la actitud que asumen los asambleístas departamentales que son como un "sindicato" y exigió a alcalde y gobernadores administrar bien los recursos para ejecutar proyectos.



"Tenemos dignidad y tenemos economía, a mi no me gusta buscar préstamos, queremos ser ahora un país que presta a nivel internacional (...) Este gobierno depende de los movimientos sociales y ellos son tan sabios para ver como vamos a desarrolar este pacto fiscal".



Morales señaló que en el Consejo Autonómico se debatirá el futuro del país, el futuro de las próximas generaciones y se debe estudiar cómo implementar la agenda patriótica a 2025, por sobre los intereses ideológicos.



"Estamos atrasados con la aplicación de nuestras autonomías. Que bueno sería que todos los departamentos estuvieran con sus estatutos aprobados, sabemos que cuesta, pero no vamos a esperar. Hay que avanzar con el debate del pacto fiscal", recriminó la autoridad.



Morales dijo no estar de acuerdo con que el Consejo se reúna dos veces al año, tampoco la exclusión de las organizaciones sociales, que a su juicio también deben participar en el debate por haber garantizado la nacionalización de los recursos naturales.



´Finalmente pidió a los representantes de cada región no concentrar la reunión en una "repartija" de recursos sino en estrategias que permitan luchar contra la pobreza y garantizar un desarrollo sostenible de la economía nacional, por sobre cualquier interés político.



Antes que el mandatario intervinieron algunas de las autoridades presentes, entre ellas la Gobernadora transitoria de Santa Cruz, Ruth Lozada, que ratificó la propuesta de redistribución, a mitades, de los recursos de coparticipación.

