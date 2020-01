Montero pide regalías a la Gobernación

Tras la reducción de recursos que han sufrido las universidades, gobernaciones y alcaldías, el alcalde de Montero decidió cobrar, según él, más de Bs 25 millones que la Gobernación debe por regalías desde 2010. Baptista reveló que en el plan quinquenal (2016-2020) de la Alcaldía de Montero hay proyectos inscritos de 2012, como cuatro puentes y la construcción de la Estación Policial Integral (EPI).

La provincia Santistevan percibe Bs 9.320.600 para distribuirlos en los municipios de Montero, Saavedra, Minero, Fernández Alonso y San Pedro.

Montero debe recibir Bs 3.554.841 y es lo que el alcalde anunció que cobrará.

Baptista recordó que el Concejo Municipal dictó leyes para construir cuatro puentes con regalías, pero los recursos no llegaron y anunció que esta semana pedirá que emitan otra ley para jalar los recursos de fondos concurrentes.

La autoridad dijo que el presidente Morales, a través del programa Bolivia cambia, Evo cumple, hace obras a todos los alcaldes sin mirar el color político, pero la Gobernación solo desembolsa recursos a los munícipes de su agrupación y, por esa razón, Montero no recibe nada, pese a que la ley del 11% es para todos los municipios.



Subgobernador

El subgobernador de Santistevan, Francisco Dorado, afirmó que “la Gobernación no puede guardar el dinero hasta cuando al alcalde le dé la gana”, y subrayó que esa plata no se fue a otras comunas, sino que la invirtió en Montero en el asfaltado de los caminos a Turobito, Naicó, Patujú, El Cidral y Villa Copacabana.