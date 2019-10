La RGP cura dolores y evita cirugías mayores

Dolores de espalda, de cuello, de cintura, de cadera y otros pueden ser provocados por una mala posición al dormir, al pararse, al sentarse, al escribir en la computadora, mirar televisión, levantar objetos pesados constantemente, usar tacones demasiado altos o el uso excesivo de smartphone.



El nombre de este método (RPG) fue creado en 1983 por el francés Philipe Souchard, pero en Bolivia es poco conocido. Susana Kosir, licenciada en terapia física explica que es una forma de solucionar los trastornos ortopédicos, de posturas, enfermedades degenerativas de columnas, escoliosis, estenosis, lumbalgia y cervicalgia, entre otros.



"Es una terapia manual, aplicada por fisioterapeutas formados en un programa de posgrado. Se caracteriza por una forma innovadora de evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al sistema neuro-músculo-esquelético", indica la especialista.



?Kosir brinda a los lectores algunas recomendaciones para evitar ciertos dolores que se presentan debido a las malas posturas o abusos que generalmente se cometen. Es importante, que los tacones de las mujeres no sean muy altos (no más de cuatro centímetros), las anabelas son las mejores.



Asimismo, sugiere que las personas se sienten con ambos pies apoyados en el piso, las rodillas al nivel de las caderas y con los dos brazos apoyados en las reposaderas de los asientos.



A la hora de acostarse, la persona debe hacerlo boca arriba o de costado, no boca abajo. “La almohada que suelo aconsejar es la de pluma de ganso y la más gruesa para que la cabeza y el cuello puedan descansar juntos”, indica.



Si la persona va a estar mucho tiempo parada, Kosir recomienda doblar una rodilla y luego la otra, es decir, descansar los pies en forma alternada o sobre un desnivel. Finalmente dice que se debe tener el computador y el televisor al frente y a la altura de los ojos, ni más arriba, ni más abajo. Y sobre todo, indica que es vital que no permanezcamos más de una hora en la misma posición, hay que moverse aunque sea por unos minutos.