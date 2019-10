Deuda argentina por gas viene de hace seis meses

Argentina tiene deudas por 340 millones de dólares por gas y energía con Bolivia y Paraguay. En el caso del monto que se debe cancelar al país, llega a 300 millones y data de julio de 2015, según aseveró Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda del Gobierno vecino.



"Me llegó una nota del ministro de Finanzas de Bolivia (Luis Arce), muy respetuosa. En el primer párrafo me felicitaba y en el siguiente me decía ‘le quiero recordar que hay facturas impagas por gas desde julio de este año"", dijo la autoridad argentina en una entrevista en América TV.



En el país el titular de Economía, Luis Arce, informó hace más de una semana que "el gobierno argentino tiene ese respiro (tres meses) que me imagino también estará calculando", sobre la deuda que es de "alrededor de 300 millones de dólares".



Según publica hoy "TN", medio del vecino país, "Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) envió una carta a su similar argentina, Enarsa, reclamando el pago de las deudas el pasado 9 de diciembre, un día antes de la investidura de (Mauricio) Macri".



Desde esta jornada se encuentra en territorio argentino una delegación nacional, encabezada por el titular de la empresa estatal, Guillermo Achá, con la finalidad de hablar con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y buscar una solución al saldo.



Bolivia exporta unos 16 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a Argentina a un precio que está alrededor de los 5 dólares. El contrato de ventas y gas natural entre la estatales YPFB y Enarsa fue firmado en 2007, con vigencia hasta 2026.