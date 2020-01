Calle 7: nace una nueva pareja

Más allá de la competencia nace el amor en Calle 7 (Unitel). Kevin, del equipo rojo, le declaró su amor a Nathalia del grupo amarillo.

"Nathalia me gustas demasiado, tus ojos me iluminan. Si todo chico te conociera como yo, estarían enamorados de vos como yo lo estoy. Me gustas demasiado. Sé que las cosas tienen que ir lento y quiero preguntarte: ¿Quieres ser mi novia?", expresó el gladiador en vivo y frente a la chica de sus sueños.

Nathalia le respondió que "sí" y agregó que Kevin supo llegar a su corazón. Luego de este romántico momento se dieron un beso en la boca.

Ronald Arnéz, uno de los presentadores del reality se mostró emocionado por esta nueva pareja, ya que quiere a Kevin como a un hijo.

Mirá el video: