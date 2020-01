Presentador de Enhorabuena sale de pantalla antes de "explotar"

Los seguidores de Enhorabuena (PAT) quedaron sorprendidos el martes cuando Gustavo Aguilar abandonó el set muy molesto. El relevo de Alan Vera reveló a SOCIALES que su molestia se debió a las comparaciones con su antecesor.

"Recibí un memorandum antes de ingresar al set, en el que se observó mi desempeño como conductor, haciendo alusión a los comentarios de la gente en las redes sociales, donde con duras críticas me compararon con Alan", expresó el animador, de 25 años. Después, ya en vivo, la voz en off del espacio televisivo confundió a Gustavo con el expresentador. "No aguanté más y me fuí, no quería estallar con tanta presión", añadió.

El presentador, que comparte cámara con Alexia Viruez, volvió en el siguiente bloque, al darse cuenta de que fue un "error" salir de esa manera frente a las cámaras. Acto seguido colgó un video en su cuenta de Facebook en el que explicó a sus seguidores lo sucedido y se disculpó. "Fue una pésima decisión, pero me sentí muy mal", dijo.