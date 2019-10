Evo espera una buena noticia desde La Haya

El presidente Evo Morales dijo que espera una buena noticia desde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que el próximo jueves 24 de septiembre comunicará su fallo sobre la objeción preliminar de Chile a la competencia de esa instancia.



"Esperamos y confiamos que el día 24 de septiembre haya una buena noticia, no solamente para Bolivia sino para esa justicia del mundo. Esperamos esa buena noticia el 24 de septiembre", afirmó el mandatario durante un acto en Cochabamba.



El mandatario recordó que "cuando presentamos la demanda era apenas dos o tres hojas y ha tardado meses esta propuesta de demanda, pero la Corte admitió la demanda y recién preparamos el pliego, que es un montón de papeles, y desde el momento que admitió la demanda la corte sabe que es de su competencia".



También valoró la colaboración de los profesionales bolivianos y extranjeros del equipo jurídico que representanta al país y señaló que "sabe el pueblo boliviano y también el pueblo del mundo que estos tribunales se han creado para hacer justicia. Nosotros los bolivianos tenemos mucha esperanza y confianza"



El jueves 24 de septiembre a las 9:00 (hora boliviana) la CIJ dará lectura al dictamen sobre el recurso del Gobierno de Bachelet, pudiendo admitir su incompetencia, descartarla o esperar hasta conocer el fondo de los argumentos bolivianos.



Chile no anticipa futuras medidas



Mientras que en Chile el Canciller Heraldo Muñoz declaró que "no me pongo en escenarios futuros, lo importante es defender el interés nacional de Chile", al ser consultado sobre una eventual decisión de Chile de retirarse del "Pacto de Bogotá" si la CIJ no se declara incompetente para zanjar la demanda marítima boliviana.