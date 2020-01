Colombia rechaza que la ONU investigue casos no resueltos por su justicia

Colombia rechazó este jueves, en una comparecencia ante el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, que los casos individuales de desapariciones no esclarecidos ante su propia justicia nacional, puedan ser presentadas ante esa instancia.



Hasta al 31 de julio de 2016 se habían iniciado en Colombia 74.381 procedimientos judiciales sobre desapariciones, con 82.505 víctimas, que engendraron 10.518 diligencias penales, las cuales arrojan un saldo de 789 agentes del Estado imputados, según los datos proporcionados en la audiencia por la embajadora colombiana en Ginebra, Beatriz Londoño Soto.



Ante la petición de los diez expertos que integran el comité de que puedan acceder al examen de esos casos individuales, la embajadora contestó "tomamos nota", lo que equivale a una negativa en la terminología de la ONU.



Lamentan el rechazo



Las organizaciones no gubernamentales expresaron su decepción con la posición del gobierno colombiano.



"Es inaceptable que la delegación del Estado colombiano no haya mostrado ninguna voluntad política para permitir a las víctimas presentar casos individuales, donde nuestra esperanza es que se abran caminos para saber dónde están nuestros seres queridos, que ascienden a 80.000 según cifras oficiales", declaró la Fundación Nydia Erika Bautista, una ONG colombiana que estuvo presente en el debate.



"El gobierno persiste en no aceptar la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos, aseverando que se tiene un sistema garantista para la protección de los derechos, argumento que pierde su peso al conocerse el nivel de impunidad de los casos de desaparición forzada, con un 99%", indicó por su parte Manon Yard, de las Brigadas Internacionales de Paz.



Por su parte, Ana María Rodríguez, de la Comisión colombiana de juristas, destacó: "continúan ocurriendo desapariciones forzadas en Colombia. Que la respuesta estatal produzca tan precarios resultados frente a ellas, son una razón más para insistir en que el Acuerdo de paz se concrete ya y se ponga en práctica".



El domingo pasado, contra todo pronóstico, Colombia votó "no" al pacto de paz que buscaba poner fin a 52 años de conflicto bélico con la guerrilla de las FARC. Los acuerdos negociados en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC fueron rechazados por el 50,21% de los votantes, frente a 49,78% que votaron a favor.