Torrico habla de una “línea política” y de sobornos

El exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, en su declaración como testigo de descargo presentado por el procesado Alcides Mendoza en el juicio por supuesto terrorismo, dijo ayer que hubo una “línea política” para la comisión especial de la Cámara de Diputados que él integró en 2009, y que elaboró un informe sobre el caso.



Torrico recordó que en ese tiempo él era jefe de bancada del MAS y que se elaboraron dos informes, uno por minoría de la oposición, que él no conoció, y otro por mayoría, del oficialismo, el cual fue aprobado por el Parlamento.



Por otra parte, afirmó que la comisión habló con Juan Carlos Guillén, acusado de ser uno de los financiadores del supuesto grupo terrorista y actualmente fuera del país, y que este se jactaba de “ser un gran tipo”. Torrico señaló que tuvo conocimiento, mediante un amigo que tomaba café en la avenida Monseñor Rivero con Guillén, que este le aseguró que no estaba incluido en la indagación, ni detenido, porque habría pagado $us 80.000 al ex fiscal Marcelo Soza. Agregó que denunció y cuestionó este hecho públicamente en su momento.



Gary Prado, abogado de Mendoza, afirmó que esta declaración es muy importante para la investigación, pues “un ex parlamentario oficialista reconoce que la Fiscalía, sobre cuya acusación se está realizando este juicio, estaba signada por la corrupción”.

Además, Prado cuestionó que la denuncia de un parlamentario oficialista no haya sido atendida en su momento por los órganos del Estado para ver qué estaba sucediendo y que tuvieron que pa-

sar dos años hasta Zvonko Matkovic (padre) se animó a denunciar que había sido víctima de extorsión por parte del fiscal Soza.



“Los inventos de ‘El viejo’”

Cundo los abogados le preguntaron si conoció a Ignacio Villa Vargas ‘El viejo’, en esa oportunidad presentado por Marcelo Soza como testigo clave, Torrico dijo que hablaron con él más de tres horas y que tuvieron que callarlo e incluso se rechazó gran parte de su declaración por considerar que “inventaba mucho”.



También manifestó que la comisión vio a detenidos del caso terrorismo en la clínica policial Copacabana de La Paz y que estaban lesionados o heridos. Asimismo, dijo que inspeccionaron la casa del Cardenal Julio Terrazas, la de Saúl Avalos y se observó daños materiales causados por explosivos. Del mismo modo, acotó que fueron al hotel Las Américas pero no entraron porque estaba precintado.



Además, el exviceministro respondió con un lacónico “me remito al informe” a tres preguntas en las que los abogados de la defensa fueron incisivos: si conoció sobre los pasajes de avión a nombre de Luis Hurtado Flores (el otro nombre que usaba Jorge Rózsa) pagados por la embajada de Venezuela; si la comisión obtuvo alguna información del Marcelo Soza; y si analizaron las fotos y videos del capitán Walter Andrade