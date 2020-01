Un intendente chileno prohíbe actos por Bolivia

El intendente de la Región de Antofagasta, Valentín Volta, informó, a nombre del Estado de Chile, que no será autorizada en la región ninguna actividad pública boliviana para celebrar los 191 años de nacimiento de Bolivia debido a lo que consideró animosidad de las autoridades de La Paz. La decisión fue hecha conocer a la representación diplomática.



“A nombre del Estado de Chile, a través del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, queremos informar que no se va a autorizar ningún acto público relacionado con la independencia de la República de Bolivia”, afirmó la autoridad, según una nota publicada en el portal Soy Calama.



El cónsul de Bolivia en Calama, Severo Atahuichi, confirmó que se le hizo conocer de la determinación a través de la gobernación provincial de El Loa.



El 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, los nacionales en Calama desarrollan una serie de actividades conmemorativas a la fecha, sin embargo, ahora no lo podrán realizar.



Volta insistió en que no será autorizada ninguna actividad pública en la región como rechazo a la “animosidad” dijo- con la que se ha referido en los últimos días el canciller David Choquehuanca.



La relación entre ambos países es compleja y la tensión fue agudizada en el último tiempo debido a la visita que encabezó Choquehuanca a los puertos de Arica y Antofagasta ante las denuncias del transporte de abusos, discriminación y vulneración del libre tránsito. Esos extremos, según afirmó la autoridad en varias ocasiones, fueron constatados.



La comisión que viajó a Chile también se detuvo en parte del recorrido del río Lauca, donde fue comprobado su desvío. El agente chileno en la demanda marítima José Miguel Insulza estuvo en el mismo lugar el martes.