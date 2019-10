Bruce Springsteen lanza disco con grandes éxitos

Bruce Springsteen sacará a la venta el 23 de septiembre, cinco días antes de que vea la luz su autobiografía, su álbum Chapter and Verse, un recopilatorio de grandes éxitos que incluirá cinco canciones inéditas, anunció el artista estadounidense a través de Twitter.



"Baby I", "You can"t judge a book by the cover", "He"s guilty (The judge song)", "Ballad of Jesse James" y "Henry Boy" son los cinco temas inéditos -pero grabados entre 1966 y 1973- que convivirán en el nuevo trabajo de Springsteen con clásicos como "Born to run", "The river" y "Born in the USA", entre otros.



Dieciocho canciones forman este álbum que acompañará a "Born to run" ("Nacido para correr"), la autobiografía de 500 páginas cuyo lanzamiento mundial tendrá lugar el 27 de septiembre. Tanto el libro como "Chapter and reverse" se pueden reservar ya en la página web de Springsteen, quien sigue inmerso en su gira internacional "The River".