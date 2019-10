Doria Medina pide salida del Gabinete de ministros

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que el primer mandatario, Evo Morales, "debe deshacerse de rosca que le rodea y nombrar nuevo Gabinete (de ministros)" tras la derrota del "Sí" durante el referendo.



Según el análisis del opositor, "el Gobierno debe dejar de lado intereses políticos y ocuparse del empleo, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción", frente a la respuesta de la población a la intención de buscar una nueva reelección.



La máxima autoridad del país dejo claro en esta jornada que es su atribución decidir o no cambios en el equipo de colaboradores, ante la consulta sobre los cuestionamientos por "soberbia" que surgieron en la interna del MAS.



A su turno, Jorge Tuto Quiroga, señaló que Evo sigue "haciéndose el probrecito" y le exigió dejar de polarizar el país. La bancada de Unidad Demócrata (UD) señaló que nunca confió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y saludó la victoria del "No".



Mañana tendrá lugar en La Paz una reunión de Gabinete Ampliado, espacio en el que el primer mandatario y sus colaboradores harán un análisis político de los resultados del referendo. El presidente y el vicepresidente no podrán ser candidatos en 2019.